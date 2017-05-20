Бывший мэр Нью-Йорка раздает по пять миллионов долларов за ЗОЖ

Стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг даст по 5 млн долларов городам, которые пропагандируют здоровый образ жизни, пишет Asiarussia.ru.
Еще будучи мэром Блумберг активно боролся за запрет колы и других сладких напитков, но проиграл. Причем, в суде. "Мы выиграли эту битву, - говорит экс-мэр. - Я всегда думал, что если бы нас не остановил суд, то никто бы не узнал об этом. Но тот факт, что об этой борьбе постоянно писали газеты, оказался нам на руку, потому что люди начали задумываться: "а вдруг напитки с большим количеством сахара вредны для меня". И, как следствие, потребление напитков с высоким содержанием сахара резко сократилось во всем мире".
Сейчас составлен список из 40 городов мира, которые получат 5 млн долларов от компании Bloomberg Philanthropies. Это города, где активно пропагандируют здоровой образ жизни. В список вошли города от богатого Мельбурна (Австралия) до Кали и Медельин (Колумбия), Аккры в Гане, Улан-Батора в Монголии, Катманду в Непале и Кампалу в Уганде.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.