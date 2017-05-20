Бывший мэр Нью-Йорка раздает по пять миллионов долларов за ЗОЖ

Еще будучи мэром Блумберг активно боролся за запрет колы и других сладких напитков, но проиграл. Причем, в суде. "Мы выиграли эту битву, - говорит экс-мэр. - Я всегда думал, что если бы нас не остановил суд, то никто бы не узнал об этом. Но тот факт, что об этой борьбе постоянно писали газеты, оказался нам на руку, потому что люди начали задумываться: "а вдруг напитки с большим количеством сахара вредны для меня". И, как следствие, потребление напитков с высоким содержанием сахара резко сократилось во всем мире".

Сейчас составлен список из 40 городов мира, которые получат 5 млн долларов от компании Bloomberg Philanthropies. Это города, где активно пропагандируют здоровой образ жизни. В список вошли города от богатого Мельбурна (Австралия) до Кали и Медельин (Колумбия), Аккры в Гане, Улан-Батора в Монголии, Катманду в Непале и Кампалу в Уганде.