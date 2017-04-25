Элтон Джон заразился смертельно опасным вирусом и попал в реанимацию

Врачи госпиталя не уточняют, чем именно заболел артист. Однако известно, что на гастролях он подхватил некий редкий вирус, который, как отмечают в медучреждении, имеет потенциально смертельный характер, пишет Life.ru.

В реанимационном отделении 70-летний Элтон Джон провел пару дней. Сейчас он идет на поправку, но из-за своей болезни был вынужден отменить ряд гастрольных концертов в США.