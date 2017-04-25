Элтон Джон заразился смертельно опасным вирусом и попал в реанимацию

После гастролей по Латинской Америке популярный британский певец Элтон Джон был госпитализирован в реанимационное отделение одной из английских больниц.
Врачи госпиталя не уточняют, чем именно заболел артист. Однако известно, что на гастролях он подхватил некий редкий вирус, который, как отмечают в медучреждении, имеет потенциально смертельный характер, пишет Life.ru.
В реанимационном отделении 70-летний Элтон Джон провел пару дней. Сейчас он идет на поправку, но из-за своей болезни был вынужден отменить ряд гастрольных концертов в США.
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