Фотофакты. Дети-диабетики из Алтайского края бесплатно получили инсулиновые помпы

В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина. В Барнауле открылась школа для детей-диабетиков .Фото : Мария Стрыгина.

Как рассказала председатель алтайского отделения Российского детского фонда Наталья Жмылева, заседание попечительского совета краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка", на котором обсудили вопрос по обеспечению инсулиновыми помпами, состоялось 24 мая. Уже 26 мая откликнулись первые благотворители — бизнесмены, крупные промышленники, обычные жители Алтайского края и других регионов.

За пять дней удалось собрать больше 1 миллиона рублей. В фонде рассчитывают, что уже на следующей неделе не только смогут получить помпы, но и полностью их оплатить. Это нужно сделать 9 июня. Всего нужно собрать 1 926 250 рублей.

Яков Шойхет,

председатель попечительского совета краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка":

Сразу же на наш призыв откликнулись крупные промышленники. Даже вопросов не возникло. Кто-то дал сразу сто тысяч, кто-то двести… Они теперь даже соревнуются — кто больше даст детям. За семь лет, что действует благотворительный марафон "Поддержим ребенка", мы в Алтайском крае поэтапно решали проблемы детей с ДЦП, аутизмом, глухих и слабослышащих, закупали оборудование, открывали центры реабилитации. Теперь решили помочь детям с сахарным диабетом. Это неизлечимая болезнь, постоянные уколы, контроль уровня сахара. А инсулиновая помпа помогает сделать жизнь таких ребятишек и их родителей полноценной и более спокойной.

Проблема в том, что если взрослое население может получить инсулиновую помпу за счет действующей системы регионального софинансирования, то дети относятся к федеральной системе. Поэтому в краевом бюджете средств на это не предусмотрено.

Например, в 2017 году за счет федеральных средств Алтайский край получит только пять помп. Нужно 52. Благодаря марафону "Поддержим ребенка", уже появилось 23 инсулиновых помпы. В планах до конца 2017 года закупить еще 29 помп.

Якову Шойхету удалось договориться с фирмой-поставщиком, что их стоимость будет на 20% ниже рыночной. Более того, Алтайскому краю сделают скидку в 25% на расходные материалы и обеспечат ими не на две недели, а на месяц. И еще на месяц дадут "расходники" бесплатно.

Те, кто получил 1 июня сертификаты на инсулиновые помпы, в ближайшее время пройдут обследование, сдадут необходимые анализы и будут готовиться к их установке.

Алла,

мама ребенка с сахарным диабетом:

Для меня любой прокол кожи ребенка — трагедия. Конечно, чем меньше и реже это будет происходить, тем лучше. И для физического и для психологического здоровья. Помпа, конечно, не вылечит, но зато значительно облегчит нашу жизнь. Я хоть по ночам перестану к нему подходить и проверять состояние здоровья.

Наряду со Школой инсулиновой помповой терапии, с 1 июня в краевой детской больнице открылась и Школа сахарного диабета для детей и родителей. Здесь их научат правильному питанию, обращению с лекарственными средствами, уходу за аппаратом. По мнению врачей, с одной стороны дети с сахарным диабетом должны понимать, что они особенные — инсулинозависимые, но с другой — что они обычные и могут жить полноценной жизнью. При правильном уходе они могут даже заниматься контактными видами спорта и танцами.

Кто помог?

Сибирьполиметаллы

Бийскэнерго

Алтайская шинный комбинат

Алтайэнергосбыт

ИП Емелин

Барнаульский станкостроительный завод

Алтайский завод прецезионных изделий

Кучуксульфат

Энерготранзит

Барнаульский пивоваренный завод

Бочкаревский пивоваренный завод

ЗАО "Источник"

ООО "АСТ"

Толмачева Нина Николаевна

Корбалихинский рудник

ООО "Колхоз имени Путина"

И другие предприятия и частные лица.

(данные алтайского краевого отделения Российского детского фонда)