Фотофакты. Как спасти человеку жизнь?

Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь .Фото : Анна Зайкова. Первая помощь. Фото : Анна Зайкова.

В Барнауле 8 февраля на базе Симуляционного центра Алтайского государственного медицинского университета такую подготовку прошли сотрудники боевых подразделений из разных городов и районов ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О том, что делать в случае остановки сердца и нарушения дыхания рассказал доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ, д.м.н. Вадим Шмелев. Все полученные знания участники проекта могли отработать на манекенах.

Корреспонденты altapress.ru решили показать базовые навыки, которые могут пригодиться в случае чрезвычайной ситуации.

Ситуации, когда может понадобиться первая помощь (комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека):

утопление;

попадание инородного тела в дыхательные пути;

тепловой удар;

солнечный удар;

обморожение;

падение;

дорожно-транспортное происшествие;

поражение электрическим током.

И т. д.

Признаки остановки сердца:

отсутствие пульса;

расширение зрачков;

потеря тонуса мышц;

остановка дыхания;

паралич сфинктеров;

синий или серый цвет лица;

потеря сознания на 10-20 секунде.

Вся симптоматика возникает в течение одной минуты. После, в случае неэффективных действий по оказанию помощи, может наступить клиническая смерть. Но если в стационаре есть все необходимое — и врачи, и оборудование, то на улице, в транспорте или в каком-либо другом месте есть только собственные знания.

Перед тем как оказывать помощь, необходимо убедится, что человек без сознания. Потормошите пострадавшего, постарайтесь громко окликнуть его. Если ничего не получилось, стоит оказать первую помощь.

Что делать, если человек без сознания:

положить на жесткую поверхность;

проверить есть ли дыхание: одна рука кладется на лоб, два пальца под подбородок, голова запрокидывается. После этого нужно приложить свое ухо к носу и рту пострадавшего и послушать 10 секунд;

если дыхания нет — восстановить проходимость дыхательных путей: большим пальцем открыть рот, голову повернуть набок, двумя пальцами максимально глубоко проникнуть в рот и вытащить все содержимое (это могут быть рвотные массы или инородное тело);

Что делать, если у человека отсутствует дыхание:

приступить к компрессиям грудной клетки (непрямой массаж сердца): основание ладони помещается на середину грудной клетки пострадавшего, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах (детям делается одной рукой, новорожденным — двумя пальцами, чтобы не сломать ребра). Нажимать нужно не сильно и ритмично: на глубину около 5 – 6 см с частотой 100 в минуту перпендикулярно плоскости грудной клетки.

после непрямого массажа сердца нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание. При проведении вдохов надо открыть его дыхательные пути, зажать его нос двумя пальцами и выполнить выдох в течение 1 секунды. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха станет подъем грудной клетки;

после этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему сделать пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственной вентиляции легких;

продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 компрессий грудной клетки с двумя вдохами искусственной вентиляции легких.

Состояние пострадавшего — пульс, дыхание, зрачки нужно проверять каждые две-три минуты. Как только появилось дыхание, можно прекращать реанимацию. Но однако если появился только пульс, требуется продолжить искусственную вентиляцию легких. Массаж сердца необходимо делать до тех пор, пока окраска кожи не начнет приобретать нормальный, естественный цвет.

Ваши действия правильные и эффективные, если:

появился пульс;

сузились зрачки;

восстановилось дыхание;

человек пришел в сознание.

Кстати, многие школьные учителя ОБЖ, преподаватели алтайских вузов и средне-специальных образовательных учреждений также прошли обучение в рамках проекта "Научись спасать жизнь".