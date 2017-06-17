Глава Алтайского края пообещал барнаульцам шикарную дорогу

Со стороны Змеиногорского тракта будет создан "прекрасный подъезд ко всем медицинским учреждениям краевого медицинского кластера". Все дороги, которые ведут к краевой клинической больнице, перинатальному центру "ДАР" и Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования, оснастят в течение 2017 года специальными регулирующими устройствами.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Дорога будет современная, правильная, с тротуаром, с освещением, с шикарными условиями для транспортной стоянки. Это точно.

Напомним, ранее altapress.ru писал, что с июля 2017 года власти начнут расширять улицу Ляпидевского, а затем создадут парковку на 500 мест у краевого медицинского кластера. Также планируется расширить проезжую часть от Змеиногорского тракта до краевой клинической больнице не только по улице Фомина, но и по улице 6-й Нагорной до краевого туберкулезного диспансера.

По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, стоимость только проектных и технических работ составила 3,5 млн. рублей.