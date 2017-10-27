Госдума отказалась выводить аборты из системы ОМС и запрещать противозачаточные

Госдума отклонила законопроект о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и допущении оказания этого вида медпомощи только в государственных медучреждениях. Инициативу внесли два года назад ряд депутатов нижней палаты думы и член Совфеда Елена Мизулина. Документ не прошел на стадии первого чтения, сообщает ТАСС.
Проект предусматривал запрет на проведение процедуры прерывания беременности вне государственный лечебных учреждений и введение штрафа за нарушение этого предписания. Также предлагалось разрешить делать аборты в госклиниках исключительно по медицинским и социальным показаниям и вывести процедуру из системы ОМС.
Авторы законопроекта предлагали направить освободившиеся в результате средства на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Инициативу изначально не поддерживал кабмин. В официальном отзыве говорилось, что "ограничение бесплатного оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности может привести к негативным последствиям". Члены кабмина указали на возможность роста числа абортов, проведенных вне медучреждений, и увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей, в случае одобрения законопроекта.
Законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, Госдума также отклонила. Елена Мизулина предлагала установить прямой запрет на их розничную продажу для исключение бесконтрольного употребления.
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