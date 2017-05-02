Алтайские косметологи рассказали, чем опасны домашние "уколы красоты"

По мнению председателя общественной организации "Косметологи Алтайского края" Инны Сковородниковой, в Алтайском крае из всего количества косметологов, которые рекламируют свои услуги, только 15-20% — это специалисты хорошего уровня со специальным образованием. В целом же сегодня на алтайском "рынке красоты" очень много людей со средним медицинским образованием либо вообще без него.

Чтобы переломить ситуацию косметологи Алтайского края решили заниматься повышением грамотности населения. Они планируют проводить круглые столы, встречи, открытые консультации с населением, рассказывать о правах пациентов и обязанностях врачей, о новых методиках и препаратах.

Эксперты уверены, что именно легализация рынка косметологии и повышение профессиональных навыков смогут как-то решить проблему фатальных последствий после обращений к специалистам "на дому", которых рекламирует "сарафанное радио". Только в Барнауле ежегодно сотни женщин вместо красоты и здоровья получают обратный эффект. Но отследить эту сферу практически невозможно, так как "псевдоспециалисты" не дают широкой рекламы, работают зачастую в небольших офисах или даже просто в квартирах.

Инна Сковородникова,

главврач клиники эстетической лазерной медицины "Евростиль", председатель общественной организации "Косметологи Алтайского края":

Мы за то, чтобы косметологи работали открыто. Только человек с медицинским образованием и с глубоким знанием анатомии может сделать инъекцию в нужное место и на нужную глубину. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты, лицензии, диплом об образовании — вы имеете на это право! А пока рынок косметологии в Алтайском крае очень сложный и неоднозначный, хотя по уровню развития косметологии мы в числе лидеров по всей Сибири.

О самих инфекционно-воспалительных осложнениях при проведении косметологических процедур и их профилактике рассказала доцент кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайского медуниверситета Оксана Кокина. Она подчеркнула, что омертвление участков кожи на лице, отсутствие выраженного эффекта и снижение иммунитета — это еще не самое страшное, что может получить женщина при обращении к косметологу, у которого нет лицензии. Помимо этого пациентка может получить заражение крови, а также опасные инфекционные заболевания, которые могут привести к инвалидности.

Кстати, не всегда "виноват" препарат. Он может быть вполне дорогим и качественным, но за счет того, что вводит его не специалист, пациент добровольно рискует своим здоровьем в прямом смысле слова.

Что делать?

Ответ у специалистов однозначный: если вы по каким-то причинам обратились в небольшой кабинет — всегда спрашивайте документы на препараты и на медицинскую деятельность. А лучше всего обращаться за косметологическими процедурами в специализированные учреждения.