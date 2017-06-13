Минздрав планирует отказать в лекарствах тысячам больным ВИЧ

По информации СМИ, в письме Минздрава речь идет о Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора. Среди его пациентов не только москвичи с пропиской, но и жители Сибири, Урала, Дальнего Востока. Всего — около тысячи человек. среди пациентов которого много иногородних. Предполагается, что граждане будут перенаправлены в Московский городской центр по борьбе со СПИДом, но там людям без местной прописки имеют право отказать в медицинской помощи.



"Нам отказано в получении препаратов,— рассказала "Коммерсанту" старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная, отметив, что препараты закончатся к августу 2017 года.— Наши врачи перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства, а часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно".

В целом, по оценкам экспертов, общее число ВИЧ-инфицированных иногородних в столице может составлять до 20 тыс. человек. С их лечением ситуация тоже остается неясной.