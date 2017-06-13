Здоровье

Минздрав планирует отказать в лекарствах тысячам больным ВИЧ

195
Сегодня, 19:00.
Здоровье

Уже в августе 2017 года Минздрав РФ планирует лишить Роспотребнадзор права выдавать людям с ВИЧ-инфекцией необходимые лекарственные препараты. Документ, в котором об этом говорится, оказался в распоряжении издания "КоммерсантЪ".

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию .Фото : Мария Стрыгина.

По информации СМИ, в письме Минздрава речь идет о Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора. Среди его пациентов не только москвичи с пропиской, но и жители Сибири, Урала, Дальнего Востока. Всего — около тысячи человек. среди пациентов которого много иногородних. Предполагается, что граждане будут перенаправлены в Московский городской центр по борьбе со СПИДом, но там людям без местной прописки имеют право отказать в медицинской помощи.

"Нам отказано в получении препаратов,— рассказала "Коммерсанту" старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная, отметив, что препараты закончатся к августу 2017 года.— Наши врачи перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства, а часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно".

В целом, по оценкам экспертов, общее число ВИЧ-инфицированных иногородних в столице может составлять до 20 тыс. человек. С их лечением ситуация тоже остается неясной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus