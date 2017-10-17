Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

В Минздраве поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 м от входа. Об этом говорится в проекте положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, пишут "Известия".
Соответствующий документ Минздрав отправил в Минстрой, Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребназдор на согласование.
Ранее члены Совета Федерации предложили запретить курение в лифтах, а также помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов. Законопроект был внесен в Госдуму 29 июня, дата первого чтения неизвестна.
По данным Минюста, этот проект согласовали в ведомстве без замечаний.
В пояснительной записке к закону говорится, что от этой ситуации страдают жители многоквартирных домов. Некоторые люди страдают астмой и другими заболеваниями дыхательных путей и вынуждены постоянно вдыхать табачный дым около своего дома. Больше всех, считают в Совете Федерации, достается жильцам нижних этажей, которые не могут открыть окно.
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