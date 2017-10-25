На Алтае 14 детей из школы-интерната подхватили кишечную палочку в столовой

19 октября в пришкольном интернате "Ябоганской СОШ" Усть-Канского района зарегистрировали 14 случаев острой кишечной инфекции среди детей, проживающих в интернате. Заболевание протекало в легкой форме, но 13 детей госпитализировали, сообщает Роспотребнадзор по РА.
По результатам санитарно-бактериологических исследований из 16 смывов на пищеблоке на санитарно-показательные микроорганизмы в пяти обнаружили кишечную палочку. В сметане с истекшим сроком годности также обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в суточной пробе борща и какао с молоком — условно-патогенную микрофлору, что свидетельствует о загрязнении продуктов на пищеблоке.
Роспотребнадзор провел проверку по данному факту и выяснил, что на пищеблоке школы нарушается технология приготовления пищи, не соблюдаются условия хранения продуктов, дезинфекционный режим и правила личной гигиены персонала.
Распространению заболевания поспособствовало халатное отношение персонала к должностным обязанностям. На пищеблоке отсутствовали дезинфицирующие средства, а также практикуется подмена персонала: вместо повара к приготовлению пищи допускали кладовщика, а раздачей готовых блюд детям занималась заведующая. Рацион питания не соответствует меню: так, 18 октября на обед детям выдали плов из курицы вместо гуляша из говядины.
В настоящее время состояние детей удовлетворительное, все выписаны из лечебного учреждения. В пришкольном интернате и в Ябоганской школе провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Главный государственный санитарный врач Республики Алтай вынес постановление о проведении дополнительных профилактических мероприятий в СОШ и интернате. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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