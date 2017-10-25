На Алтае 14 детей из школы-интерната подхватили кишечную палочку в столовой

По результатам санитарно-бактериологических исследований из 16 смывов на пищеблоке на санитарно-показательные микроорганизмы в пяти обнаружили кишечную палочку. В сметане с истекшим сроком годности также обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в суточной пробе борща и какао с молоком — условно-патогенную микрофлору, что свидетельствует о загрязнении продуктов на пищеблоке.

Роспотребнадзор провел проверку по данному факту и выяснил, что на пищеблоке школы нарушается технология приготовления пищи, не соблюдаются условия хранения продуктов, дезинфекционный режим и правила личной гигиены персонала.

Распространению заболевания поспособствовало халатное отношение персонала к должностным обязанностям. На пищеблоке отсутствовали дезинфицирующие средства, а также практикуется подмена персонала: вместо повара к приготовлению пищи допускали кладовщика, а раздачей готовых блюд детям занималась заведующая. Рацион питания не соответствует меню: так, 18 октября на обед детям выдали плов из курицы вместо гуляша из говядины.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное, все выписаны из лечебного учреждения. В пришкольном интернате и в Ябоганской школе провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Главный государственный санитарный врач Республики Алтай вынес постановление о проведении дополнительных профилактических мероприятий в СОШ и интернате. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.