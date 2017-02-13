Крупнейший частный инвестор рассказал, зачем вложился в высокотехнологичный медцентр на Алтае

Только команда

— Аркадий Зиновьевич, за последние 14 лет вы открыли почти 100 отделений магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии в городах России. Вы — первый "частник" в этой сфере, который до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке. Как вам это удается?

— Все, что делается в компании, — заслуга всей команды института. Это не лично мои достижения. Я не миллиардер списка "Форбс" и не люблю, когда меня так представляют.

Изначально предполагалось, что основной компетенцией нашей компании будет умение создавать команды, в том числе на местах. Потому что создать команду в том месте, где ты постоянно находишься, — это одна история. А собрать эффективную команду в 5 тыс. километрах от себя — совсем другая. И мы научились это делать.

МИБС — самодостаточная компания. У нас практически нет аутсорсинга. Сотрудники различных подразделений почти все делают сами: готовят врачей, покупают технику, разрабатывают дизайн медицинских объектов. Даже клинику радиохирургии и общей онкологии в Петербурге, как и близкий к запуску объект — первый в стране клинический Центр протонной терапии, мы построили сами. Специально для этого создали строительную компанию, у которой есть все необходимые лицензии.

— Вы нанимаете готового специалиста — скажем, врача — и просто адаптируете для работы в своей компании?

— Все не так просто. В Санкт-Петербурге у нас собственный корпоративный университет с лицензией на образовательную деятельность. Абсолютно все врачи из 68 филиалов проходят обучение в головной компании.

За обучение отвечает Наталья Березина, еще один мой партнер с многолетним стажем и главный врач компании. Она с нуля создала систему подготовки профессиональных кадров в МИБС. Более 400 врачей и столько же операторов оборудования прошли через ее руки. А кандидатов было еще больше. Думаю, Наташа просмотрела более 3 тыс. резюме.

— Эта система коснется и тех, кто будет трудиться в барнаульском ПЭТ-центре?

— Все те, кто станет работать в нем, также пройдут обучение в Санкт-Петербурге. Подбор кадров идет уже сейчас. Подход строгий: из 10 резюме, как правило, отбирается не больше двух-трех, потом — двухэтапное собеседование, которое отсеет еще часть кандидатов.

У Березиной отличная команда: Артем Федоров, Георгий Андреев, брат и сестра Куплевацкие, Михаил Черкашин — всех не перечислишь. Но это те профессионалы, которые и будут готовить кадры для Сибири.

Изначально в штате ПЭТ-центра будут работать 30 человек. Но по мере роста потока пациентов количество сотрудников увеличится. Кстати, специалисты привлекаются только местные, алтайские. Мы против того, чтобы люди переезжали из региона в регион. Всех специалистов можно найти на местах.

Без гарантий

— В июне 2016 года МИБС и администрация Алтайского края договорились сотрудничать. На каких условиях: кто за что отвечает и кто сколько вкладывает?

— У нас давно сложился свой подход к работе с органами власти. Мы как инвесторы не просим денег, так же как и 100-процентных госгарантий, полагая, что каждый новый проект окажется востребован рынком. Но от сотрудничества с государством отнюдь не отказываемся.

Алтайские власти готовы выделить плановое задание в рамках ОМС на высокотехнологичное обследование в новом центре. Если планы воплотятся в жизнь, то для большинства пациентов услуга станет бесплатной.

Средства на барнаульский проект, а это 520 млн рублей, принадлежат только мне и моим партнерам. Они не заемные!

— А кто будет заниматься непосредственно строительством?

— Согласно соглашению с администрацией края власти только предоставляют земельный участок. Без торгов — целевым назначением под строительство диагностического центра.

В ближайшее время мы планируем зайти на стройплощадку. Необходимо адаптировать проект под конкретный участок, провести подготовительные работы. Времени у нас в строительном сезоне 2017 года будет маловато. Тем более у вас погода такая, что зимой очень сложно строить. Проект центра уже готов — это будет трехэтажное здание. Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2018 года.

Администрация обещает помочь нам с подведением коммуникаций. Компания МИБС финансирует все остальное: подключение электричества, теплоснабжения, канализации, воды. За нами — установка оборудования, подбор и обучение персонала.

Контролировать строительство я буду лично.

Не Алтаем, а Сибирью

— Почему именно Барнаул выбран одним из городов, где будет построен такой высокотехнологичный центр?

— Барнаульский проект интересен как часть сибирского "куста". Например, в соседнем с вами Новосибирске давно приобретена земля под Центр ядерной медицины. Скоро начнется его строительство. Новосибирский объект МИБС будет самым крупным из четырех: помимо самой установки ПЭТ в нем будет размещен циклотрон для производства радиофармпрепаратов, необходимых для работы остальных сибирских ПЭТ-центров.

Общий язык с властями мы также нашли в Кемеровской и Томской областях.

— Как далеко в Сибирь вы планируете продвинуться?

— В Сибири мы уже очень давно. Один из первых центров МРТ был открыт в Красноярске. А один из последних наших проектов — диагностический центр, который открыли в прошлом году в Улан-Удэ (Бурятия).

Планов продвигаться дальше этой точки пока нет. Приморье и Владивосток без сожаления отдам на откуп другим игрокам рынка МРТ и КТ. Мотивация проста: в случае неисправности географическая удаленность не даст нам качественно чинить технику. Пока мы не можем на таком удалении гарантировать соответствие корпоративным стандартам, в число которых входит оперативное устранение неполадок и обеспечение бесперебойной работы центров.

— Насколько ваши инвестиции оправданы при конкуренции на современном рынке томографии?

— Не поверите, но раньше в сфере магнитно-резонансной томографии (МРТ) срок окупаемости был фантастически коротким: 100%-ный возврат инвестиций за год! Это было с 2003 по 2006 год. Сейчас показатели стали хуже: маржинальность составляет 12–15% за год. Это связано с тем, что рынок очень "перегрет". И если МИБС уже прочно стоит на ногах, то начинающие игроки зачастую работают в убыток. По нашим расчетам, срок окупаемости алтайского ПЭТ-центра предположительно составит от пяти до восьми лет.

Не панацея

— Можно ли сказать, что ПЭТ-центр станет своего рода панацеей от онкологических болезней?

— Многие ошибочно думают, что ПЭТ-диагностика — это волшебный способ "поймать" рак на самых ранних стадиях. Но ПЭТ нет смысла использовать как скрининг. Наиболее распространенные виды рака на самых ранних стадиях выявляют другие методы: маммография, флюорография, анализ кала на скрытую кровь и т. д.

Позитронно-эмиссионная томография нужна для иного. Во-первых, она позволяет максимально правильно и точно поставить диагноз. Во-вторых, определяет стадию заболевания. И первое, и второе важно для выбора оптимального курса лечения. В-третьих, ПЭТ-диагностика обеспечивает контроль качества и эффективности лечения, что дает возможность при необходимости скорректировать назначения врача. Для онкологических больных это жизненно важно.

Понимаете, появление нового центра улучшит качество оказания онкологической помощи в Алтайском крае и поможет спасти много жизней.

И мы счастливы, что можем участвовать в этом проекте.

Справка

ПЭТ-центр, который построят в Барнауле, сможет принимать 2 тыс. пациентов в год по ОМС и еще столько же за счет других источников финансирования. Со временем планируется выйти на прием 5 тыс. человек в год. Стоимость диагностики в краевой столице будет составлять около 40 тыс. рублей.

Специальный вопрос

— Сегодня в Алтайском крае более десяти учреждений, которые предлагают услуги МРТ и КТ. Есть ли риск, что ваш центр не будет востребован?

— Да, практически в каждом крупном городе сегодня можно увидеть объявления, что можно пройти МРТ за "три рубля". Но поймите, нельзя сделать МРТ по стоимости чашки кофе с пирожным. Когда вам обещают, что сделают качественное обследование за 1,2 тыс. рублей и при этом еще тратят деньги на рекламную кампанию, это означает, что услуга низкокачественная.

А качество зависит от нескольких составляющих: выбора современного томографа, правильного и своевременного ухода за техникой, а главное — от квалификации работающих в диагностическом центре людей, которых постоянно нужно учить, повышать квалификацию. И это все стоит денег.

"Выезжать" исключительно на высокотехнологичном оборудовании в этой сфере не получится. Только вся система в комплексе может работать эффективно. И вот этот весь комплекс могут предоставить только единицы.

О чем еще рассказал собеседник

О сложном названии — Наш медицинский институт носит имя моего друга и партнера Сергея Березина. Вместе мы стояли у истоков частной магнитно-резонансной томографии в России, вместе начинали бизнес. Сергея знали и в России, и в мире. В январе 2005 года мы готовились к открытию первого регионального центра. Презентация должна была пройти в Твери 20 января, а 19 января он погиб в автокатастрофе… Но все годы с нами его жена Наталья Березина — она наш главный врач и партнер. Об институте-первопроходце — Наша компания стояла у истоков рынка частных услуг МРТ и ПЭТ в России. Мы первыми завезли "тяжелую" технику. Причем сразу 1,5-тесловую машину (тесла — единица измерения индукции магнитного поля, от которой зависит разрешающая способность аппарата). До этого считалось, что вернуть инвестиции в дорогостоящее медицинское оборудование невозможно и высокие технологии являются прерогативой не частной медицины, а государства. Мы доказали обратное. Последние несколько лет МИБС обследует 1,2–1,3 млн человек в год, около 20% из них — повторно. Филиал в Барнауле работает почти 10 лет. О медицинском бизнесе — Это особый бизнес, трепетный и даже иногда не совсем бизнес. Он накладывает особую ответственность на людей, которые им занимаются. Хотя предположения о том, что все проекты МИБС — это благотворительность, я не поддерживаю. Конечно, у нас есть благотворительные программы. Мы нередко частично или полностью оплачиваем лечение ряда пациентов. Но в целом это не гуманитарный проект. К сожалению, в нашей стране люди вынуждены тратить собственные деньги на лечение. ОМС и госпрограммы не всегда покрывают расходы.

Досье

Аркадий Зиновьевич Столпнер родился 28 марта 1958 года в Ленинграде. Окончил Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности "лечебное дело", аспирантуру в ВНИИФК (Ленинград), Шеньянский медицинский университет (КНР), курс "восточная медицина для иностранцев". В 1990 году основал первое в СССР совместное предприятие медицинского профиля. С 2003 года — руководитель МИБС. Женат, есть взрослая дочь, двое сыновей.

Аркадий Столпнер: "Мы всегда планируем три вещи: себестоимость процедуры, конечную цену и количество пациентов. Медицинские проекты — это тоже бизнес. Хоть и трепетный".