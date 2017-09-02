Продолжительность жизни человека не зависит от питания и качества медицины

Продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от качества питания, уровня медицины и бытовых условий. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на MedicalXpress.
Ученые из Университета Эразма (Нидерланды) провели наблюдение, которое длилось 30 лет. Они точно зафиксировали дату смерти около 75 тысяч человек. Выяснилось, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин – 114,1 лет. При этом, утверждает профессор Джона Эйнмала, предел не зависит от уровня жизни. Не влияет на него ни качество питания, ни качество медицины.
Он отметил, что средняя продолжительность жизни в Нидерландах увеличилась. Например, людей, которым исполнилось 95 лет, возросло почти в три раза. Тем не менее, "потолок" жизни не изменился". А отдельные рекорды не укладываются в общую статистику.
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