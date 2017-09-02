Продолжительность жизни человека не зависит от питания и качества медицины

Ученые из Университета Эразма (Нидерланды) провели наблюдение, которое длилось 30 лет. Они точно зафиксировали дату смерти около 75 тысяч человек. Выяснилось, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин – 114,1 лет. При этом, утверждает профессор Джона Эйнмала, предел не зависит от уровня жизни. Не влияет на него ни качество питания, ни качество медицины.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни в Нидерландах увеличилась. Например, людей, которым исполнилось 95 лет, возросло почти в три раза. Тем не менее, "потолок" жизни не изменился". А отдельные рекорды не укладываются в общую статистику.