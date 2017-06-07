Здоровье

Почему Алтайский край занял второе место в России по числу людей с избыточным весом?

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Сегодня, 10:56.
Здоровье

По данным Роспотребнадзора, Алтайский край является одним из самых проблемных в России по ожирению. Он занимает второе место — лишний вес есть у 976 человек из 100 тысяч населения. На первом месте Ненецкий автономный округ (1032 человека на 100 тысяч населения), на третьем — Пензенская область (678 человек на 100 тысяч населения). Почему Алтай в лидерах?

Еда. Мясо.
Еда. Мясо. Фото : Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Профессор Алтайского государственного университета, руководитель "Центра оздоровительного питания" Ольга Филатова объяснила altapress.ru, почему мы вновь попали в "антирейтинг".

Одна из основных причин, по мнению профессора, — это элементарная работа "правила Бергмана", сформулированного еще в 1847 году немецким биологом Карлом Бергманом. Согласно ему, "размер тела теплокровных животных в холодном климате больше, чем в теплом". В Сибири жители вынуждены потреблять более калорийную пищу, чем в южных регионах. Это необходимо, чтобы организм работал в нормальном режиме и не давал сбои.

Вдобавок, в последнее время жители региона едят все больше углеводистой пищи — хлеба, макарон, мучных изделий и сладостей. При этом ведут малоактивный образ жизни и не успевают "тратить" полученные сверх нормы калории.

Ольга Филатова,
д.м.н., профессор биологического факультета АлтГУ, руководитель Центра оздоровительного питания:

Число людей с крайне избыточным весом в России заметно выросло за последние семь лет. Здесь сказались многие факторы. И экология, и экономика, и гормональный фон. Я бы посоветовала, прежде всего, пересмотреть свой двигательный режим и режим питания. Многие проблемы с весом можно решить именно таким образом.

Эксперт считает, что не обязательно активно заниматься спортом, достаточно просто много ходить. И еще есть больше овощей, фруктов, рыбы и мяса. Из каш лучше выбирать гречку и пшено, а не манную или рисовую.

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