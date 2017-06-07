Почему Алтайский край занял второе место в России по числу людей с избыточным весом?

Профессор Алтайского государственного университета, руководитель "Центра оздоровительного питания" Ольга Филатова объяснила altapress.ru, почему мы вновь попали в "антирейтинг".

Одна из основных причин, по мнению профессора, — это элементарная работа "правила Бергмана", сформулированного еще в 1847 году немецким биологом Карлом Бергманом. Согласно ему, "размер тела теплокровных животных в холодном климате больше, чем в теплом". В Сибири жители вынуждены потреблять более калорийную пищу, чем в южных регионах. Это необходимо, чтобы организм работал в нормальном режиме и не давал сбои.

Вдобавок, в последнее время жители региона едят все больше углеводистой пищи — хлеба, макарон, мучных изделий и сладостей. При этом ведут малоактивный образ жизни и не успевают "тратить" полученные сверх нормы калории.

Ольга Филатова,

д.м.н., профессор биологического факультета АлтГУ, руководитель Центра оздоровительного питания:

Число людей с крайне избыточным весом в России заметно выросло за последние семь лет. Здесь сказались многие факторы. И экология, и экономика, и гормональный фон. Я бы посоветовала, прежде всего, пересмотреть свой двигательный режим и режим питания. Многие проблемы с весом можно решить именно таким образом.

Эксперт считает, что не обязательно активно заниматься спортом, достаточно просто много ходить. И еще есть больше овощей, фруктов, рыбы и мяса. Из каш лучше выбирать гречку и пшено, а не манную или рисовую.