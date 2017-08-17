Здоровье

Роспотребнадзор боится, что россияне могут заразиться в США бубонной чумой

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Сегодня, 22:02.
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей России о потенциальной опасности поездок в США из-за того, что в последнее время в штате Аризона и Нью-Мехико участились случаи выявления бубонной чумы у людей и животных, сообщается на сайте ведомства.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц. Фото : СС0.

По информации Ветеринарной службы штата Нью Мехико (США), с начала года в штате зарегистрировано 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания среди людей. А в штате Аризона местный минздрав оповестил население о новых случаях гибели диких собак в результате заражения бубонной чумой.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуации при планировании поездок.

Кстати, возбудителем бубонной чумы являются блохи грызунов. Согласно последним лабораторным данным, около 10% блох — переносчики заболевания.

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