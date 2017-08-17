Роспотребнадзор боится, что россияне могут заразиться в США бубонной чумой

Роспотребнадзор предупредил жителей России о потенциальной опасности поездок в США из-за того, что в последнее время в штате Аризона и Нью-Мехико участились случаи выявления бубонной чумы у людей и животных, сообщается на сайте ведомства.

По информации Ветеринарной службы штата Нью Мехико (США), с начала года в штате зарегистрировано 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания среди людей. А в штате Аризона местный минздрав оповестил население о новых случаях гибели диких собак в результате заражения бубонной чумой. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуации при планировании поездок. Кстати, возбудителем бубонной чумы являются блохи грызунов. Согласно последним лабораторным данным, около 10% блох — переносчики заболевания.