Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал отдыхающим в Турции мыть руки и не пускать детей в бассейны

117
Сегодня, 12:48.
Здоровье

Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов о правилах профилактики вируса Коксаки, вспышка которого зарегистрирована в Турции. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье. Фото : СС0.

Несмотря на то что власти Турции до сих пор так и не признали распространения вируса в южных регионах страны, Роспотребнадзор признал угрозу здоровью туристов на турецких курортах.

В целях профилактики возникновения заболеваний вирусом Коксаки и другими энтеровирусными инфекциями Роспотребнадзор рекомендует:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;
  • тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
  • соблюдать температурные условия хранения пищи;
  • ограничить допуск детей в бассейны и беби-клубы, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Если симптомы болезни все же проявились, ведомство призывает немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Роспотребнадзор поступило более 500 жалоб на здоровье от туристов, отдыхавших в Турции. В Ростуризме отметили, что россияне в связи со сложившейся ситуацией вправе отменить поездки в Турцию без штрафов и дополнительных сборов.

Справка

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, хорошо сохраняющаяся в воде. Распространяется контактно-бытовым путем. Вирус весьма легко заражает детей через контакт с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

Основные симптомы заражения — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus