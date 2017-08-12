Роспотребнадзор посоветовал отдыхающим в Турции мыть руки и не пускать детей в бассейны

Несмотря на то что власти Турции до сих пор так и не признали распространения вируса в южных регионах страны, Роспотребнадзор признал угрозу здоровью туристов на турецких курортах.

В целях профилактики возникновения заболеваний вирусом Коксаки и другими энтеровирусными инфекциями Роспотребнадзор рекомендует:

соблюдать правила личной гигиены;

использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;

тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;

соблюдать температурные условия хранения пищи;

ограничить допуск детей в бассейны и беби-клубы, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Если симптомы болезни все же проявились, ведомство призывает немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Роспотребнадзор поступило более 500 жалоб на здоровье от туристов, отдыхавших в Турции. В Ростуризме отметили, что россияне в связи со сложившейся ситуацией вправе отменить поездки в Турцию без штрафов и дополнительных сборов.

Справка

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, хорошо сохраняющаяся в воде. Распространяется контактно-бытовым путем. Вирус весьма легко заражает детей через контакт с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

Основные симптомы заражения — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью.