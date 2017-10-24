Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

По словам Медведева, новые лекарства в перечне применяются при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также других болезней.

Также премьер отметил, что в 2018 году перечень лекарств для льготников расширят по 25 наименованиям. "Но нужно следить, чтобы лекарства были доступны", — подчеркнул Медведев.

Вице-премьер Ольга Голодец во время совещания заявила, что в 2018 году рост цен на жизненно важные препараты будет "существенно" ограничен. "То есть список растет по номенклатуре. Внесены 60 новых позиций, из них некоторые позиции сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний", — подчеркнула вице-премьер.