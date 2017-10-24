Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год дополнили 60 лекарствами и 8 препаратами. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.
По словам Медведева, новые лекарства в перечне применяются при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также других болезней.
Также премьер отметил, что в 2018 году перечень лекарств для льготников расширят по 25 наименованиям. "Но нужно следить, чтобы лекарства были доступны", — подчеркнул Медведев.
Вице-премьер Ольга Голодец во время совещания заявила, что в 2018 году рост цен на жизненно важные препараты будет "существенно" ограничен. "То есть список растет по номенклатуре. Внесены 60 новых позиций, из них некоторые позиции сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний", — подчеркнула вице-премьер.
Перечень лекарственных препаратов утверждается правительством в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.
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