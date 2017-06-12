Здоровье

Россию ждут магнитные бури

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Сегодня, 18:38.
Здоровье

В пятницу 16 июня в России ожидают магнитные бури. Они будут не очень сильными, однако метеозависимым людям рекомендуют внимательнее относится к своему здоровью, пишет "Владтайм"

В небе над Челябинском сразу взошли три Солнца.
В небе над Челябинском сразу взошли три Солнца .Фото : instagram.com/bernardoguardi.
Что ждать от магнитных бурь и когда они будут?

Недомогание могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями сердечной и нервной системы. В этот период лучше не перегружать себя физически. Возможна быстрая утомляемость и раздражительность.

Следующую волну магнитных бурь ожидают в первой половине июля.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которое происходит в результате поступления в окрестности планеты возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Факт

70 процентов мировых катастроф, согласно статистике, происходит именно во время магнитных бурь.

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