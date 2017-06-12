Россию ждут магнитные бури

В пятницу 16 июня в России ожидают магнитные бури. Они будут не очень сильными, однако метеозависимым людям рекомендуют внимательнее относится к своему здоровью, пишет "Владтайм".
Недомогание могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями сердечной и нервной системы. В этот период лучше не перегружать себя физически. Возможна быстрая утомляемость и раздражительность.
Следующую волну магнитных бурь ожидают в первой половине июля.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которое происходит в результате поступления в окрестности планеты возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Факт
70 процентов мировых катастроф, согласно статистике, происходит именно во время магнитных бурь.
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