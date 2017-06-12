Россию ждут магнитные бури

Недомогание могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями сердечной и нервной системы. В этот период лучше не перегружать себя физически. Возможна быстрая утомляемость и раздражительность.

Следующую волну магнитных бурь ожидают в первой половине июля.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которое происходит в результате поступления в окрестности планеты возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Факт

70 процентов мировых катастроф, согласно статистике, происходит именно во время магнитных бурь.