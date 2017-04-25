Фотофакты. Росздравнадзор заверил, что в "ДАРе" не ведутся строительные работы

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru.

Ранее в Росздравнадзоре говорили, что, возможно, не будут публично оглашать итоги проверки перинатального, которая длилась с 1 по 30 марта.

Как сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, все подразделения "ДАРа" могут спокойно работать и принимать пациентов. Однако настройка технологического процесса и оборудования здесь еще продолжается. Это все делается в рабочем порядке, без ущерба для пациентов. Но, видимо, для того, чтобы в медучреждении "не расслаблялись", полностью контрольные мероприятия Росздравнадзор не прекратил. Они продолжаются.

Тем более, губернатора Алтайского края Александра Карлина и министра регионального здравоохранения Ирину Долгову руководитель Росздравнадзора Мурашко попросил постепенно интегрироваться существующую систему оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным с четкой маршрутизацией пациентов в соответствии с тяжестью их состояния и диагноза. За этим тоже будут следить.

В свою очередь, Ирина Долгова заверила руководителя Росздравнадзора, что в регионе эта система четко отлажена, помощь оказывается на высоком уровне, а методическую поддержку "ДАРу" оказывают ведущие врачи страны.

Напомним, сразу после технического открытия "ДАРа", которое прошло 22 декабря 2016 года, во многих СМИ появилась информация, что работа в центре только "внешняя". На большинстве этажей идет ремонт, а условия, в которых женщины рожают, порой опасны для жизни.

Именно огласка в СМИ во многом спровоцировала проверку перинатального надзорными органами. Региональные власти регулярно стали рассказывать журналистам о том, что происходит в центре, и отчитываться о вводе в эксплуатацию каждого отделения. В полную силу новый перинатальный заработал только три недели назад.

Как уже писал altapress.ru, сроки сдачи отделений сдвинулись по техническим причинам. Еще в феврале заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура сообщала, что все отделения откроются до конца марта, но на деле это произошло 1 апреля.

А в начале апреля заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев сообщил, что решен вопрос с парковкой у "ДАРа" и рассказал о дорожных работах, которые там будут вестись в ближайшие полгода. Уже к концу осени 2017 года здесь обещают открыть огромную парковку и обустроить зоны отдыха.