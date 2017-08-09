В Алтайском крае санавиация спасла уже 26 человек

Санавиация. Фото : altairegion22.ru. Санавиация. Фото : altairegion22.ru. Санавиация. Фото : altairegion22.ru.

Эвакуация медицинским вертолетом необходима в первую очередь пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения.

Алтайский край в числе 34 регионов России вошел в федеральную программу развития санитарной авиации. В этом году выделили около 47 млн. рублей. Аукцион на оказание скорой специализированной медицинской помощи выиграло авиапредприятие "Алтайские авиалинии". В интересах санитарной авиации компания приобрела новый вертолет МИ-8 с медицинским модулем, который позволит оказывать первую помощь пострадавшим на месте происшествия, готовить их к транспортировке, реанимировать, проводить интенсивную терапию и мониторинг во время перелета в медучреждение.

Ирина Долгова,

министр здравоохранения края:

В год бывает менее 16 вылетов, а потребность составляет около 40 вылетов за полгода. Теперь в Алтайском крае есть возможность увеличить количество вылетов в несколько раз. Быстрая доставка на вертолете спасет множество жизней.

В Правительстве Алтайского края решили реконструировать вертолетную площадку в Барнауле ("Обской мост"). Сейчас ее техническое состояние не соответствует требованиям, предъявляемым к полетам в ночное время суток. Площадку оснастят оборудованием для ночной посадки, дополнительным освещением и камерами.