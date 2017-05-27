Вертолет санавиации прилетит на Алтай не раньше осени

В России 25 мая началась реализация проекта по развитию санитарной авиации. Первыми символические ключи от вертолета, оснащенного медицинским модулем, получили в Волгоградской области. В Алтайский край, который также вошел в перечень регионов, куда в 2017 году доставят "летающую скорую помощь", вертолет прилетит осенью.
Как сообщает сайт минздрава РФ, в регионы поступят вертолеты "Ансат", в медицинском модуле которых есть реанимационное оборудование. До того времени, как их доставят, специалистам нужно разработать схему маршрутизации больных по экстренным показаниям. Особое внимание — детям, беременным женщинам, пациентам с серьезными травмами, кардиологическими и неврологическими диагнозами. Врачи, которым предстоит работать на новом оборудовании, пройдут обучение во всероссийском центре медицины катастроф.
Как ранее рассказывала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению регионального минздрава Жанна Вахлова, те восемь вертолетов, которые сейчас используются в санавиации Алтайского края, принадлежат авиапредприятиям, ни один из них не оснащен медицинским модулем. Новый "медицинский" вертолет позволит увеличить количество вылетов в районы края практически в три раза. К труднодоступным в регионе относятся 46 районов и два города. Именно туда будет летать новая техника.
Всего федеральную субсидию на развитие санитарной авиации в рамках приоритетного проекта минздрава получат 34 региона. На совершенствование системы санавиации в Алтайском крае из федерального бюджета в 2017 году выделили 41,8 млн. рублей.
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