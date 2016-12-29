В Алтайском крае изъяли из продажи 2,5 тысячи бутылок "Боярышника"

В Алтайском крае специалисты Роспотребнадзора после решения о приостановке торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, за пару дней изъяли из продажи 2,5 тысячи бутылок "Боярышника". Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной ведомства Александр Шестопалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты провели 24 проверки. Во время одного из рейдов в магазинах Барнаула, а именно в пос. Новосиликатный, нашли в продаже запрещенный "Боярышник". "По результатам рейда составлены протоколы, арестовано 17 образцов продукции. За все время было изъято около 2,5 тысяч "Боярышника", — рассказал Шестопалов.
Теперь эксперты отправят на экспертизу изъятые образцы и определят, есть ли в их составе метанол.
Шестопалов также отметил, что случаев отравления спиртосодержащей непищевой продукцией в Алтайском крае не зарегистрировано.
Напомним
В ноябре нынешнего года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором факты массовых нарушений были отражены. Чиновница имела и полномочия, и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала предпринимателю очередное предупреждение. "Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Факт
По данным Алтайкрайстата, в 2015 году в регионе 192 человека умерли от отравления суррогатным алкоголем.
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