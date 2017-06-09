В Алтайском крае начнут доставлять лекарства на дом

В Алтайском крае планируют запустить доставку лекарств на дом. Об этом 8 июня, на межрегиональном форуме "Сельская аптека", рассказала Елена Кравец, замминистра здравоохранения Алтайского края.
Кравец пояснила altapress.ru, что в некоторых отдаленных и малонаселенных пунктах Алтайского края нет аптечных пунктов, при этом люди постоянно нуждаются в лекарствах. Чтобы обеспечить их нужными медикаментами чиновники планируют привозить все необходимое прямо в села, прямо на дом.
Для старта пилотного проекта региону нужно несколько автомобилей, оснащенных дополнительным спецоборудованием. Инициативу уже поддержали в АКЗС и Молодежном парламенте региона. В настоящее время пилотный проект находится на рассмотрении в минздраве РФ. Если ведомство одобрит идею, то авторы инициативы обратятся в правительство Алтайского края с просьбой о выделении финансовых средств.
Справка
В Алтайском крае обеспеченность аптек жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами достигает 97%. В каждом районе края есть государственная аптека. Помимо этого, государственная аптечная сеть заключает договоры с руководителями местных ФАПов, которые в свою очередь занимаются реализацией лекарственных препаратов "под заказ". Такая услуга предоставляется в 869 ФАПах и позволяет людям приобретать лекарства, не выезжая за пределы своего населенного пункта.
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