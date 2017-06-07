В России появилась крупная компания, которая будет строить больницы по всей стране

Как удалось выяснить медицинскому порталу Vademecum, компания создана бывшим акционером и топ-менеджером санкт-петербургской Euromed Group Ильей Ивановым. На рынке он позиционирует себя, как инвестор и медицинский оператор проектов любого профиля государственно-частного партнерства в общественном здравоохранении.

Только на первом этапе "МИГ" планирует инвестировать в свои медицинские проекты 2,5 млрд рублей. О том, в каких именно регионах начнется строительство первых клиник, пока не уточняется.

По информации сайта компании, они готовы создавать новую инфраструктуру для оказания бесплатной медицинской помощи в городах и на селе, строить и реконструировать ФАПы, центры общей врачебной практики, поликлиники для детей и взрослых, крупные объекты здравоохранения.