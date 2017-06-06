Дмитрий Медведев обнаружил сбои в строительстве перинатальных центров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев изучил ситуацию со строительством перинатальных центров в разных регионах страны и решил установить новые правила. В итоге он подписал документ, ужесточающий требования к подрядчикам, выполняющим госзаказы на строительство и реконструкцию зданий, в том числе и объектов здравоохранения, сообщает сайт Правительства РФ.
"Когда заключается договор подряда, причем подряда в государственных целях, этот договор подряда сопровождается просто веером субподрядных договоров, которые иногда измеряются десятками, и реально понять, кто за что отвечает, невозможно. Такая система постоянно дает сбои", — аргументировал свое решение премьер-министр.
По новым правилам, генеральный подрядчик обязан выполнить не менее 25% работ самостоятельно без привлечения субподрядчиков. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2018 года. За невыполнение предусмотрены штрафы.
До этого времени обязанность подрядчика — выполнять самому не менее 15% объема необходимых строительных работ.
То, как затягиваются сроки сдачи объектов в эксплуатацию и к чему это приводит, Дмитрий Медведев проиллюстрировал на примере строительства в регионах перинатальных центров. Ссогласно национальной программе "Здоровье" в 30 регионах должно было появиться 32 перинатальных центра общей стоимостью 50 млрд рублей до конца 2016 года. Но из-за высокого риска срыва сроков строительства, Минздрав РФ попросил перенести сроки их сдачи в эксплуатацию на конец 2017 года.
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, строительные работы затянулись именно из-за многократной замены подрядчиков и субподрядчиков, а также несостоятельности строительных компаний.
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