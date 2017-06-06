В Бийске подвели итоги объединения трех медицинских учреждений

В частности, по данным ведомства, за это время объединили три медицинских учреждения в одно и потратили на это три миллиона рублей. Бийская городская больница № 5 и бийская поликлиника № 6 теперь входят в состав бийской больницы № 4. В новом режиме они работают с 1 января 2016 года.

За это время в поликлинике № 6 сделали капитальный ремонт здания, а также появились несколько новых кабинетов — мужской смотровой кабинет, кабинет медицинской профилактики, кабинет доврачебной медицинской помощи и дневной стационар, работающий в две смены. Пока стационара не было, пациенты либо получали таблетированные препараты, либо должны были ложиться в круглосуточный стационар, что не всегда удобно, уверяют в минздраве.

На следующем этапе отремонтировали здание поликлиники №5. Теперь здесь тоже есть дневной стационар на пять терапевтических коек. Прием ведут терапевт, невролог, акушер-гинеколог и зубной врач. Каждому специалисту помогают по две медсестры.

По словам врачей, присоединение двух небольших медорганизаций к более крупной не только увеличило финансовые и лечебно-диагностические возможности, но и позволило улучшить материально-техническую базу и доступность оказания качественной медпомощи людям.