В Бийске подвели итоги объединения трех медицинских учреждений

В Бийске подвели итоги реформы здравоохранения, которая началась почти два года назад. По информации регионального минздрава, и врачи и пациенты от этого только выиграли.
В частности, по данным ведомства, за это время объединили три медицинских учреждения в одно и потратили на это три миллиона рублей. Бийская городская больница № 5 и бийская поликлиника № 6 теперь входят в состав бийской больницы № 4. В новом режиме они работают с 1 января 2016 года.
За это время в поликлинике № 6 сделали капитальный ремонт здания, а также появились несколько новых кабинетов — мужской смотровой кабинет, кабинет медицинской профилактики, кабинет доврачебной медицинской помощи и дневной стационар, работающий в две смены. Пока стационара не было, пациенты либо получали таблетированные препараты, либо должны были ложиться в круглосуточный стационар, что не всегда удобно, уверяют в минздраве.
На следующем этапе отремонтировали здание поликлиники №5. Теперь здесь тоже есть дневной стационар на пять терапевтических коек. Прием ведут терапевт, невролог, акушер-гинеколог и зубной врач. Каждому специалисту помогают по две медсестры.
По словам врачей, присоединение двух небольших медорганизаций к более крупной не только увеличило финансовые и лечебно-диагностические возможности, но и позволило улучшить материально-техническую базу и доступность оказания качественной медпомощи людям.
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