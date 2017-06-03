Алтайский Роспотребнадзор отчитался, что обработал от клещей все территории

В Алтайском крае завершили обработку земельных участков от клещей. Всего эту процедуру провели на 2200 га территорий санаториев, детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и кладбищ, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Всего, с начала сезона активности клещей, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 6626 человек, из них 2004 — это дети до 14 лет. Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
На сегодняшний день в крае зарегистрировано 184 жителя с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, выявлено 17 случаев с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 14 случаев с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.
В управлении подчеркивают, что все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения, чтобы решить вопрос о введении иммуноглобулина.
На начало летнего сезона численность и активность клещей в Алтайском крае снижается, но продолжает оставаться на высоком уровне.
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