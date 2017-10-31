В Алтайском крае проверят работу скорой помощи

В Алтайском крае запустят мониторинг работы службы скорой помощи. Об этом на пресс-конференции 30 октября сообщил Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края.
По словам Николая Герасименко, в Алтайском крае есть много проблем в работе скорой помощи. Это нехватка и износ транспорта, а также небольшое число специалистов. В край из Москвы придут брошюры, которые отправят на станции "скорой". После анкетирования будут понятны конкретные проблемы работников медицины.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Пока неясны конкретные сложности. Никто не знает, сколько машин не хватает, какой износ и где меньше всего медицинских работников. Мониторинг состояния службы скорой помощи поможет выявить многие проблемы. Кроме того, будет проверяться работа диспетчеров.
Мониторинг планируют начать в ноябре и закончить в декабре.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
В работе скорой помощи немало проблем. Например, большие нагрузки при маленькой зарплате. Кроме того, это довольно рискованная профессия. Бывают и нападения, и избиения. Я сам посмотрю, как работают сотрудники скорой помощи. Если мы хотим, чтобы была отдача, то для них нужно создавать хорошие человеческие условия.
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