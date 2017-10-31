Здоровье

В Алтайском крае проверят работу скорой помощи

Сегодня, 11:03.
Здоровье

В Алтайском крае запустят мониторинг работы службы скорой помощи. Об этом на пресс-конференции 30 октября сообщил Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото : Михаил Хаустов.

По словам Николая Герасименко, в Алтайском крае есть много проблем в работе скорой помощи. Это нехватка и износ транспорта, а также небольшое число специалистов. В край из Москвы придут брошюры, которые отправят на станции "скорой". После анкетирования будут понятны конкретные проблемы работников медицины.

Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:

Пока неясны конкретные сложности. Никто не знает, сколько машин не хватает, какой износ и где меньше всего медицинских работников. Мониторинг состояния службы скорой помощи поможет выявить многие проблемы. Кроме того, будет проверяться работа диспетчеров.

Мониторинг планируют начать в ноябре и закончить в декабре.

Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:

В работе скорой помощи немало проблем. Например, большие нагрузки при маленькой зарплате. Кроме того, это довольно рискованная профессия. Бывают и нападения, и избиения. Я сам посмотрю, как работают сотрудники скорой помощи. Если мы хотим, чтобы была отдача, то для них нужно создавать хорошие человеческие условия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus