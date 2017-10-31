В Алтайском крае проверят работу скорой помощи

По словам Николая Герасименко, в Алтайском крае есть много проблем в работе скорой помощи. Это нехватка и износ транспорта, а также небольшое число специалистов. В край из Москвы придут брошюры, которые отправят на станции "скорой". После анкетирования будут понятны конкретные проблемы работников медицины.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Пока неясны конкретные сложности. Никто не знает, сколько машин не хватает, какой износ и где меньше всего медицинских работников. Мониторинг состояния службы скорой помощи поможет выявить многие проблемы. Кроме того, будет проверяться работа диспетчеров.

Мониторинг планируют начать в ноябре и закончить в декабре.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы от Алтайского края: