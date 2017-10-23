В Рубцовске построят современный медицинский комплекс

В Рубцовске построят ангиографический комплекс. Он позволит выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних этапах. Об этом 23 октября на пресс-конференции сообщил депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.
Согласно федеральной статистике, половина смертей связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По словам Валерия Елыкомова, новый ангиографический комплекс позволит своевременно помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Валерий Елыкомов,
депутат Госдумы от Алтайского края:
В Рубцовске уже есть компьютерная томография. Скоро там появится ангиограф. Благодаря этому врачи смогут оказывать такую же помощь, как и в Барнауле. Мы будем проводить там не только тромболитическую терапию, а и другие процедуры связанные с чрескожным коронарным вмешательством.
Валерий Елыкомов отметил, что в ближайшее время нужно будет найти специалистов для работы в новом учреждении и решить вопрос с их квартирами и зарплатами.
Строительство ангиографического комплекса начнут в 2018 году. Точные сроки будут известны после окончательного утверждения проекта.
Справка
Ангиограф — аппарат для контрастного исследования сосудов с последующей компьютерной обработкой. Процедура позволяет получить снимки высокого качества с выделением отдельных сосудов из общей картины. Ангиографию применяют для диагностики аномалий развития и заболеваний сосудистой системы, а также опухолевых, паразитарных и других поражений различных органов.
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