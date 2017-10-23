В Рубцовске построят современный медицинский комплекс

Согласно федеральной статистике, половина смертей связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По словам Валерия Елыкомова, новый ангиографический комплекс позволит своевременно помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края:

В Рубцовске уже есть компьютерная томография. Скоро там появится ангиограф. Благодаря этому врачи смогут оказывать такую же помощь, как и в Барнауле. Мы будем проводить там не только тромболитическую терапию, а и другие процедуры связанные с чрескожным коронарным вмешательством.

Валерий Елыкомов отметил, что в ближайшее время нужно будет найти специалистов для работы в новом учреждении и решить вопрос с их квартирами и зарплатами.

Строительство ангиографического комплекса начнут в 2018 году. Точные сроки будут известны после окончательного утверждения проекта.

Справка

Ангиограф — аппарат для контрастного исследования сосудов с последующей компьютерной обработкой. Процедура позволяет получить снимки высокого качества с выделением отдельных сосудов из общей картины. Ангиографию применяют для диагностики аномалий развития и заболеваний сосудистой системы, а также опухолевых, паразитарных и других поражений различных органов.