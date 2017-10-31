Здоровье

В алтайском селе двое мужчин врезались в дерево на "буханке" и погибли

Сегодня, 18:43.
Здоровье

В селе Чернопятово Павловского района произошло ДТП, в котором погибли два человека. УАЗ-"буханка" врезался в дерево.

УАЗ.
УАЗ. Фото : rus-cars.info.

По данным ГИБДД, 58-летний водитель УАЗ-22069 ехал со стороны села Сибирские Огни в сторону поселка Нагорный, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП водитель и его пассажир-одногодка от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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