В Китае выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом

По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое. По данным на 30 декабря, за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг. Здесь 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. В четверг, 29 декабря, комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае выявляли еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9.

Ранее altapress.ru сообщал, что в России зафиксировали очаг птичьего гриппа. Этот случай был первым в РФ за 2016 год.