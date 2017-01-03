В Китае выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявили у 53-летнего местного жителя по фамилии Ван, проживающего на территории провинции Цзянси в городе Цзиндэчжэнь (КНР), сообщает РИА Новости.
По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое. По данным на 30 декабря, за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг. Здесь 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. В четверг, 29 декабря, комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.
На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае выявляли еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9.
Ранее altapress.ru сообщал, что в России зафиксировали очаг птичьего гриппа. Этот случай был первым в РФ за 2016 год.
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