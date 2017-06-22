Александр Карлин на «Сибирском поле»: в крае улушилась диагностика опасных заболеваний

Новые форматы работы сельской медицины презентовались на специальной площадке, организованной по инициативе Министерства здравоохранения Алтайского края - "Доступная медицинская помощь жителям села".

Площадку посетили губернатор Алтайского края Александр Карлин, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, представители аграрного сообщества края, других регионов.

Александр Карлин,

Губернатор Алтайского края:

"В Алтайском крае – более миллиона человек живут в сельской местности, треть уже удалось охватить качественной диагностикой благодаря выездной деятельности автопоезда "Здоровье". Важнейшим показателем является то, что повысилась выявляемость смертельно опасных заболеваний".

Главный врач Диагностического центра пояснил, что с мая текущего года по территории края курсируют четыре мультдисциплинарные бригады автопоезда "Здоровье". " В мобильные бригады вовлечены не только краевые специалисты, но и медицинские работники ЦРБ, ФАПов, городские диагностические центры. На первом уровне они осуществляют осмотр и отбор пациентов. Создана специальная бригада, которая ориентирована на людей диспансерной группы (хроническая ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и тд). После предварительного скрининга, выезжают основные бригады автопоезда "Здоровье", проводя диагностику отобранных пациентов, при необходимости, направляя на дообследование в Диагностический центр или лечение в профильный краевой медицинский стационар".

В Алтайском крае - 644 сельских поселения, в 134 из них- отсутствуют структурные подразделения медицинских организаций. По поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина, перед автопоездом поставлена задача - до конца 2017 года охватить качественной диагностикой, в первую очередь труднодоступные села и территории, где нет медицинских работников.

Владимир Захаров также отметил, что медицинское сообщество сегодня особенно пристально следит за обсуждением закона о телемедицине, инициатором которого является депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов. Закон предполагает два важных направления: создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и предоставление медуслуг по сети Интернет, что особенно важно для сельских жителей.

Современные возможности выездной работы посетители агрофорума смогли оценить на деле. Диагностический центр развернул несколько передвижных мобильных пунктов - здесь всем желающим выполняли флюорографию, УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовидной железы. По спорным и сложным случаям проходило скайп консультирование с ведущими эндокринологами, терапевтами, гепатологами центра, осуществлялась оперативная запись на прием по системе удаленной регистратуры Диагностического центра.

"Очень замечательно, что работу здесь удалось совместит с диагностикой, прошел все необходимые исследования и получил рекомендации. Насколько эффективна выездная деятельность, я городской житель, сегодня почувствовал на себе. Очень важное дело, которое представлено в крае на достойном уровне", поделился впечатлениями участник выставки Сергей Фатеев.

Только за первый день работы Межрегионального агропромышленного форума "День Сибирского поля – 2017" медицинскую диагностическую помощь получили более 100 человек.