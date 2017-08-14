В рамках строительства туркластера в Барнауле отремонтируют наркодиспансер

В Барнауле идет масштабный ремонт в двух зданиях Алтайского краевого наркологического диспансера на улице Льва Толстого. Работы ведут в рамках строительства туристического кластера "Барнаул-горнозаводской город". Средства на ремонт выделены из краевого бюджета, сообщает алтайский минздрав.
В комплекс работ по реконструкции зданий краевого наркодиспансера войдут: демонтаж, укрепление фундаментов, наружная отделка стен и цоколя, устройство крылец и отмостков.
Строительно-монтажные работы ведет победитель аукциона компания "Рост". Кстати, за счет образовавшейся в результате проведения торгов экономии, заменят дверные проемы. А новые ворота между зданиями установят за счет собственных средств наркодиспансера.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.