Здоровье

В рамках строительства туркластера в Барнауле отремонтируют наркодиспансер

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Сегодня, 16:15.
Здоровье

В Барнауле идет масштабный ремонт в двух зданиях Алтайского краевого наркологического диспансера на улице Льва Толстого. Работы ведут в рамках строительства туристического кластера "Барнаул-горнозаводской город". Средства на ремонт выделены из краевого бюджета, сообщает алтайский минздрав.

Ремонт в Алтайском наркодиспенсере.
Ремонт в Алтайском наркодиспенсере. Фото : zdravalt.ru.

В комплекс работ по реконструкции зданий краевого наркодиспансера войдут: демонтаж, укрепление фундаментов, наружная отделка стен и цоколя, устройство крылец и отмостков.

Строительно-монтажные работы ведет победитель аукциона компания "Рост". Кстати, за счет образовавшейся в результате проведения торгов экономии, заменят дверные проемы. А новые ворота между зданиями установят за счет собственных средств наркодиспансера.

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