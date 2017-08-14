В рамках строительства туркластера в Барнауле отремонтируют наркодиспансер

В комплекс работ по реконструкции зданий краевого наркодиспансера войдут: демонтаж, укрепление фундаментов, наружная отделка стен и цоколя, устройство крылец и отмостков.

Строительно-монтажные работы ведет победитель аукциона компания "Рост". Кстати, за счет образовавшейся в результате проведения торгов экономии, заменят дверные проемы. А новые ворота между зданиями установят за счет собственных средств наркодиспансера.