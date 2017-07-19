В Роспотребнадзоре решили проверить спиннеры на безопасность

Управление Роспотребнадзора РФ вместе с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья решили изучить влияние спиннеров на здоровье детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом послужило слишком агрессивное продвижение в детской и подростковой среде этой новой игрушки.
Первыми тревогу забили родители и преподавательское сообщество. Роспотребнадзору предстоит выяснить действительно ли спиннеры могут спровоцировать негативные последствия для детского здоровья. Уже разработано несколько рекомендаций для родителей, которые хотят купить ребенку спиннер:
- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;
- поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;
- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;
- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания ("часовыми" батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых, чтобы избежать проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.
- со спиннером нельзя играть длительное время.
Справка
Спиннер – это прибор с одной осью, который пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.
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