В России набирает обороты эпидемия ВИЧ

Весной 2017 года темп роста эпидемии ВИЧ увеличился на 4% в сравнении с тем же показателем в 2016 году. С марта по май в стране выявили 22,9 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, говорится в докладе Росстата.
Более половины выявленных случаев болезни зафиксированы в 13 регионах страны. Вадим Покровский, руководитель центра Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, рассказал "Известиям", что это зависит от социально- экономического положения региона на рубеже 2000-х годов. Инфекция стала распространяться от группы населения, употребляющей наркотики. "Тогда их могли позволить себе только преуспевающие регионы, например Свердловская и Иркутская области", — рассказал Покровский "Известиям".
В зоне риска оказались: Кемеровская, Новосибирская области, Пермский край, Москва и Подмосковье, Петербург, Самарская, Челябинская область, Красноярский края, Республика Башкортостан, Краснодарскоий край.
Минздраве отметили, что в 2016 году зафиксировали спад роста пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 6,3%.
ВИЧ со временем переходит в СПИД и не поддается лечению, но с помощью специальной терапии можно продлить латентный период на несколько лет.
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