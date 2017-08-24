В России набирает обороты эпидемия ВИЧ

Более половины выявленных случаев болезни зафиксированы в 13 регионах страны. Вадим Покровский, руководитель центра Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, рассказал "Известиям", что это зависит от социально- экономического положения региона на рубеже 2000-х годов. Инфекция стала распространяться от группы населения, употребляющей наркотики. "Тогда их могли позволить себе только преуспевающие регионы, например Свердловская и Иркутская области", — рассказал Покровский "Известиям".

В зоне риска оказались: Кемеровская, Новосибирская области, Пермский край, Москва и Подмосковье, Петербург, Самарская, Челябинская область, Красноярский края, Республика Башкортостан, Краснодарскоий край.

Минздраве отметили, что в 2016 году зафиксировали спад роста пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 6,3%.

ВИЧ со временем переходит в СПИД и не поддается лечению, но с помощью специальной терапии можно продлить латентный период на несколько лет.