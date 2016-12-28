В России появился новый штамм ВИЧ

Президент Российской академии наук Владимир Фортов уже поручил главе Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академику Вадиму Покровскому создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ

О том, что происходит, рассказал профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов: "У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG. Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей".

В то же время пока нет данных об агрессивности нового штамма ВИЧ-инфекции. Известно только, что он быстро распространяется в группе потребителей инъекционных наркотиков из группы амфетаминов.

Эксперты напоминают, что все штаммы ВИЧ передаются одинаково: только при половых контактах или с кровью через шприцы и иглы. Если пользоваться презервативами и чистыми шприцами, никакой вирус ВИЧ распространяться не будет — уверяют академики.

Россия входит в десятку стран по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ. В абсолютных цифрах в 2015 году Россия оказалась на третьем месте в этом рейтинге.

С 1 января 2017 года в нашей стране появится регистр ВИЧ-инфицированных лиц. Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, помимо паспортных данных, документ будет содержать данные о вирусной нагрузке и реакции на антиретровирусные препараты.