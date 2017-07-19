Государство решило частично пойти навстречу курильщикам

Из проекта антитабачной концепции минздрава РФ на 2017–2022 годы убрали поправку об увеличении рабочего времени для курильщиков. Изначально предполагалось, что те, кто употребляет табак, должны работать больше, чтобы компенсировать время перекуров, пишет РИА Новости.
Эту инициативу признали неоднозначной, рассказал начальник Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин. Наряду с ней из проекта исключили положение о том, в какие именно годы должны повышать акцизы на табачную продукцию, и предложение о полном запрете продажи табачных изделий тем, кто родился после 2015 года.
Зато в концепции окончательно одобрен запрет на господдержку художественных фильмов, в которых используются табачные изделия или есть сцены курения табака, а также запрет госслужащим на участие в мероприятиях, которые проводятся при финансовой поддержке табачных компаний.
Помимо этого, введены требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий, а также к информации, которая на ней размещается.
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