Государство решило частично пойти навстречу курильщикам

Эту инициативу признали неоднозначной, рассказал начальник Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин. Наряду с ней из проекта исключили положение о том, в какие именно годы должны повышать акцизы на табачную продукцию, и предложение о полном запрете продажи табачных изделий тем, кто родился после 2015 года.

Зато в концепции окончательно одобрен запрет на господдержку художественных фильмов, в которых используются табачные изделия или есть сцены курения табака, а также запрет госслужащим на участие в мероприятиях, которые проводятся при финансовой поддержке табачных компаний.

Помимо этого, введены требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий, а также к информации, которая на ней размещается.