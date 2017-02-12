Здоровье

В Саратове возбудили уголовное дело против несостоявшихся насильников фельдшера

413
Сегодня, 15:16.
Здоровье

По результатам доследственной проверки, Следственный комитет РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении лиц, которые удерживали в квартире женщину-фельдшера "скорой помощи" и требовали, чтобы она разделась.

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

Напомним, инцидент произошел 11 февраля в Саратове. Скорая помощь приехала на вызов к 29-летнему мужчине у которого, якобы, повысилось давление. Когда женщина-врач вошла в квартиру, там оказалось пятеро мужчин. Один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит. Пострадавшей удалось закрыться в ванной комнате и позвонить диспетчеру.

В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа. В нее вошли опытные следователи-криминалисты региона, которые установят все обстоятельства случившегося.

За последнее время в России это не первый случай нападения на медицинского работника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus