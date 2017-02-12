В Саратове возбудили уголовное дело против несостоявшихся насильников фельдшера

Напомним, инцидент произошел 11 февраля в Саратове. Скорая помощь приехала на вызов к 29-летнему мужчине у которого, якобы, повысилось давление. Когда женщина-врач вошла в квартиру, там оказалось пятеро мужчин. Один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит. Пострадавшей удалось закрыться в ванной комнате и позвонить диспетчеру.

В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа. В нее вошли опытные следователи-криминалисты региона, которые установят все обстоятельства случившегося.

За последнее время в России это не первый случай нападения на медицинского работника.