Власти рассказали, когда новый перинатальный центр заработает в полную силу

За прошедшее время в центре родилось 7 детей, а на консультацию к специалистам попали более 5 тысяч женщин из разных городов и районов края. Тем не менее, на полную мощность "ДАР" еще не работает. Сейчас в учреждении продолжается монтаж и пуско-наладка высокотехнологичного медицинского оборудования. Власти обещают, что в течение полутора месяцев работа центра будет налажена в полном объеме.

"ДАР" первым в Сибирском федеральном округе начал принимать пациентов. Напомним, строительство перинатальных центров в нашей стране в соответствии с указом Президента России возведено в ранг национального проекта.