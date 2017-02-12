Власти рассказали, когда новый перинатальный центр заработает в полную силу

Прошло полтора месяца со дня открытия нового алтайского краевого перинатального центра "ДАР" (Дети. Алтай. Россия). В региональном минздраве подвели первые итоги работы.
За прошедшее время в центре родилось 7 детей, а на консультацию к специалистам попали более 5 тысяч женщин из разных городов и районов края. Тем не менее, на полную мощность "ДАР" еще не работает. Сейчас в учреждении продолжается монтаж и пуско-наладка высокотехнологичного медицинского оборудования. Власти обещают, что в течение полутора месяцев работа центра будет налажена в полном объеме.
"ДАР" первым в Сибирском федеральном округе начал принимать пациентов. Напомним, строительство перинатальных центров в нашей стране в соответствии с указом Президента России возведено в ранг национального проекта.
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