Здоровье

Жители Алтайского края узнают все об опасности клещей

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Сегодня, 18:12.
Здоровье

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю с 1 по 15 мая ежедневно будет проводить "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Жители региона могут как позвонить по телефону, так и прийти на личный прием.

Клещ.
Клещ. Фото : СС0.

Необходимость привести в "боевую готовность" всех специалистов связана с тем, что практически все районы Алтайского края являются территориями с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, сибирским клещевым тифом, клещевым боррелиозом и др. Несмотря на понижение температуры, случаи присасывания клещей продолжаются.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8(3852) 24-88-74 (по будням с 9. 00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45, пятница с 9.00 до 12.45).

Справка

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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