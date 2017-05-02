Жители Алтайского края узнают все об опасности клещей

Необходимость привести в "боевую готовность" всех специалистов связана с тем, что практически все районы Алтайского края являются территориями с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, сибирским клещевым тифом, клещевым боррелиозом и др. Несмотря на понижение температуры, случаи присасывания клещей продолжаются.

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Справка

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.