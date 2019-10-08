Алтайская мини-сыроварня планирует выпускать дорогущий сыр с трюфелем

Частная сыроварня «Солоновкино» в Смоленском районе намерена освоить производство сыра с трюфелем. Об этом altapress.ru рассказал основатель предприятия Александр Кокорин на проходившем 3 октября форуме «АлтайПродМаркет». Дорогостоящие грибы привезут на Алтай под заказ.

По словам Александра Кокорина, трюфеля покупали в Европе. Есть более дешевые аналоги в Китае, но им не хватает свойственного этому грибу запаха, утверждает сыродел.

Новый ингредиент будут вносить прослойкой на этапе формовки сыра.

Выпускать такой продукт планируется исключительно под заказ. Интерес уже проявляют рестораны и магазины Белокурихи, которые закупают в «Солоновкино» импортозаместительные сыры.

Точную цену трюфельного продукта на Александр Кокорин пока не называет. Скорее всего, она будет более 1,5 тыс. рублей за килограмм.

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Собственную сыроварню Кокорины запустили в 2014 году, когда Россия ввела запрет на ввоз импортной продукции. Первыми продуктами был алтайский камамбер, сулугуни, грузинский сыр на козьем молоке, мягкие свежие сыры с перцем, куркумой, базиликом, розмарином, чабрецом и другими травами.

Сейчас сыроварня «Солоновкино» выпускает около 70 кило продукции в день.