Алтайских школьников накормят полезным желе с витамином С и кальцием

Как сообщает пресс-служба Алтайпищепрома, «Слуперы» являются полезным и вкусным перекусом для детей и взрослых, так как содержат в своем составе только натуральные ингредиенты и минимум сахара.
При изготовлении «Слуперов» используется только сок (малины, клубники, яблока, облепихи, черной смородины, дыни, арбуза и клюквы) и натуральные желирующие компоненты − конжак и каррагинан. Каждая порция желе содержит 25% от дневной нормы потребления витамина C, кальция и йода.
Отметим, что на предприятии ведется разработка новой линейки полезных продуктов: молочного желе, фитнес-батончиков с протеинами, сладостей с фолиевой кислотой.