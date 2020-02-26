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Алтайские продукты

Алтайских школьников накормят полезным желе с витамином С и кальцием

Фруктовые и ягодные мини-желе «Слуперы» от будут представлены в школьных буфетах Алтайского края, об этом договорилось руководство компании-производителя с «Комбинатом школьного питания».

Школьник.
Школьник.
СС0

Как сообщает пресс-служба Алтайпищепрома, «Слуперы» являются полезным и вкусным перекусом для детей и взрослых, так как содержат в своем составе только натуральные ингредиенты и минимум сахара.

При изготовлении «Слуперов» используется только сок (малины, клубники, яблока, облепихи, черной смородины, дыни, арбуза и клюквы) и натуральные желирующие компоненты − конжак и каррагинан. Каждая порция желе содержит 25% от дневной нормы потребления витамина C, кальция и йода.

Отметим, что на предприятии ведется разработка новой линейки полезных продуктов: молочного желе, фитнес-батончиков с протеинами, сладостей с фолиевой кислотой.

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