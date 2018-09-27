Алтайский депутат построил завод и расширил свой семечковый бизнес

Новый производственный комплекс стоимостью более 50 млн рублей представляет собой отдельно стоящее здание площадью около тысячи квадратных метров, которое дополнило существующую инфраструктуру предприятия.

Дополнительно будет установлена новая современная автоматическая линия фасовки семечек в пакеты, построен вместительный склад для готовой продукции.

Мы идем в ногу со временем и стараемся следовать технологическим новшествам, а самое главное — уважаем своего покупателя. Поэтому повышаем стандарты качества, контролируя его фактически от поля до прилавка. Новое производство для нас — это не просто здание и оборудование. Мы могли бы запустить производство и на несколько месяцев раньше — и работать на прошлогоднем сырье — но хотели буквально начать с чистого листа — с новым сырьем и на новом оборудовании.