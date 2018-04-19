Алтайский мини-завод начал производить горячие соки без консервантов

Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Оборудование для алтайской компании специально изготовили в Китае. Как рассказал директор предприятия Виктор Евтушенко, за Уралом аналогов такой производственной линии еще нет. Стоимость инвестпроекта составила 15 млн рублей.
Ее главная особенность — в высокой температуре розлива. Напиток в специальную "жаропрочную" бутылку попадает подогретым до 80 градусов. Это позволяет убить вредные бактерии и сохранить напиток без консервантов. После розлива сок охлаждают.
"Родник" выпускает три разновидности таких напитков (на основе облепихи, абрикоса и яблок) в специальной ПЭТ-таре объемом от 0,5 до 1,5 литра.
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби
Мощность линии составляет 5 тысяч бутылок в час. Однако на предприятии отмечают: с запуском нового блока по охлаждению соков производительность оборудования можно будет увеличить в 1,5 раза.
Как уже сообщал altapress.ru, производством соков и нектаров предприятие начало заниматься в июне 2016 года. Каменские соки продаются не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Казахстане.
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