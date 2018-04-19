Алтайские продукты

Алтайский мини-завод начал производить горячие соки без консервантов

Сегодня, 13:20.
Экономика

Компания "Родник" из Камне-на-Оби в мае запустит новую линию горячего розлива соков, нектаров и чая. В производстве используют технологию, которая позволит обойтись без консервантов.

Оборудование для алтайской компании специально изготовили в Китае. Как рассказал директор предприятия Виктор Евтушенко, за Уралом аналогов такой производственной линии еще нет. Стоимость инвестпроекта составила 15 млн рублей. 

Ее главная особенность — в высокой температуре розлива. Напиток в специальную "жаропрочную" бутылку попадает подогретым до 80 градусов. Это позволяет убить вредные бактерии и сохранить напиток без консервантов. После розлива сок охлаждают. 

"Родник" выпускает три разновидности таких напитков (на основе облепихи, абрикоса и яблок) в специальной ПЭТ-таре объемом от 0,5 до 1,5 литра. 

Производство соков и джемов в Камне-на-Оби .
Производство соков и джемов в Камне-на-Оби

Мощность линии составляет 5 тысяч бутылок в час. Однако на предприятии отмечают: с запуском нового блока по охлаждению соков производительность оборудования можно будет увеличить в 1,5 раза. 

Как уже сообщал altapress.ru, производством соков и нектаров предприятие начало заниматься в июне 2016 года. Каменские соки продаются не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Казахстане.

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