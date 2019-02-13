Алтайский молочный завод осваивает новое производство

Молочный завод «Алтайская буренка» в Зональном районе начал выпускать сыр. Для предприятия, которое ориентировалось только на выпуск цельномолочную продукцию, это совершенно новое направление. Свой сыр-косичку завод на днях представил на крупной московской выставке «Продэкспо», сообщает Алтайпищепром.

Как на Алтае делают сыр-косичку

Первые продажи сыра-косички «Алтайская буренка» совершила в декабре 2018 года, выйдя на полки бийских магазинов «Корзинка» и в супермаркеты «Ашан» в Барнауле, Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске.

К концу февраля 2019 года на заводе планируют начать выпускать сыр-косичку в новой упаковке.

Объемы производства по сырному направлению и планы на «Алтайской буренке» пока не озвучивают.

Помимо «Алтайской буренки» на «Продэкспо» свои сыры представили «Киприно», «Усть-Калманский маслосырзавод», «Салаирский маслосырзавод», «Плавыч» и «Рикон».