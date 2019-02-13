Алтайский молочный завод осваивает новое производство

Первые продажи сыра-косички «Алтайская буренка» совершила в декабре 2018 года, выйдя на полки бийских магазинов «Корзинка» и в супермаркеты «Ашан» в Барнауле, Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске.
К концу февраля 2019 года на заводе планируют начать выпускать сыр-косичку в новой упаковке.
Объемы производства по сырному направлению и планы на «Алтайской буренке» пока не озвучивают.
Помимо «Алтайской буренки» на «Продэкспо» свои сыры представили «Киприно», «Усть-Калманский маслосырзавод», «Салаирский маслосырзавод», «Плавыч» и «Рикон».