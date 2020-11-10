Алтайский переработчик льна запускает сеть здоровых магазинов и замахивается на Amazon

Предприятие «Инком торг» запустило собственную франшизу магазинов здорового питания, которую разрабатывало около года. Заявки от желающих заняться этим бизнесом уже имеются, но есть одно «но», рассказал altapress.ru основатель компании Анатолий Попов.

По его словам, на сегодняшний день «Инком торг» имеет 120 заявок из 70 городов России. Предполагается, что health-магазины будут реализовывать продукцию нескольких алтайских производителей, занимающихся здоровым питанием.

Анатолий Попов,

исполнительный директор компании «Инком торг»:

Когда мы начинаем общаться с потенциальными партнерами, они просят начать активную работу с конца года, когда, по прогнозу, схлынет вторая волна коронавируса.

Премия «Менеджер года-2017». Церемония награждения. Дмитрий Лямзин

Эксперт сообщил, что весной, когда пандемия только набирала обороты спад продаж по его компании варьировался от 30 до 50%, что очень тревожило.

Несмотря на все трудности летом 2020 года переработчик масличного льна вошел в две федеральные торговые сети со своей продукцией, а в январе 2021-го встает на полки «Пятерочки». Договор об этом уже подписан.

Анатолий Попов,

исполнительный директор компании «Инком торг»:

Ведем активную работу в Германии, где проводим переговоры с местной семью, которая насчитывает больше 12 тыс. магазинов. Планируем выход на Amazon, крупнейшую торговую площадку США, которая охватывает и Европу.

Экспертный совет по развитию пищевой отрасли Алтайского края. 5 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Выйти на площадку Amazon производителю помогает Фонд МСП, компенсировавший часть затрат в размере 500 тыс. рублей.