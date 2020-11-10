Алтайский переработчик льна запускает сеть здоровых магазинов и замахивается на Amazon

По его словам, на сегодняшний день «Инком торг» имеет 120 заявок из 70 городов России. Предполагается, что health-магазины будут реализовывать продукцию нескольких алтайских производителей, занимающихся здоровым питанием.
Анатолий Попов,
исполнительный директор компании «Инком торг»:
Когда мы начинаем общаться с потенциальными партнерами, они просят начать активную работу с конца года, когда, по прогнозу, схлынет вторая волна коронавируса.
Эксперт сообщил, что весной, когда пандемия только набирала обороты спад продаж по его компании варьировался от 30 до 50%, что очень тревожило.
Несмотря на все трудности летом 2020 года переработчик масличного льна вошел в две федеральные торговые сети со своей продукцией, а в январе 2021-го встает на полки «Пятерочки». Договор об этом уже подписан.
Анатолий Попов,
исполнительный директор компании «Инком торг»:
Ведем активную работу в Германии, где проводим переговоры с местной семью, которая насчитывает больше 12 тыс. магазинов. Планируем выход на Amazon, крупнейшую торговую площадку США, которая охватывает и Европу.
Выйти на площадку Amazon производителю помогает Фонд МСП, компенсировавший часть затрат в размере 500 тыс. рублей.