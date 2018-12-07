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Алтайские продукты
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Алтайское предприятие начнет выпускать сыр в тюбиках

Барнаульский завод «Плавыч» в следующем году намерен запустить производство плавленого сыра в тюбиках. Фасовать в необычную упаковку планируют несколько разновидностей продукта. Об этом altapress.ru сообщил основатель компании Владимир Емелин.

Плавленый сыр.
Плавленый сыр.
СС0

Сейчас «Плавыч» развивает несколько новых проектов. Речь идет в том числе и о сыре в тюбиках. Объем упаковки будет 200 грамм. Позавтракать как космонавты потребители смогут пастообразным и творожным сыром.

Названия у нового продукта пока нет. Разработчики «Плавыча» дали этому проекту кодовое название «Бутерброд без хлопот».

Алтайский &quot;Плавыч&quot; начал производить альтернативу импортной &quot;Филадельфии&quot;
Алтайский «Плавыч» начал производить альтернативу импортной «Филадельфии»
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Помимо продукции в тубах «Плавыч» намерен выпустить аэрированный плавленный сыр — то есть пористый и воздушный.

Что еще делает «Плавыч»

Завод выпускает около 40 тонн плавленных сыров в сутки, только 10% из которых продается на территории Алтайского края. Остальное вывозится за его пределы.

Продукцию реализуют в 40 регионов России и ряде соседних государств. Ассортимент сыров насчитывает более 200 наименований.

Продукция &quot;Плавыча&quot;.
Продукция «Плавыча».
Анна Зайкова

К 2020 году компания планирует реализовать крупный проект по строительству новых производственных помещений и складов. По словам Владимира Емелина, это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции на 30%.

Интервью с основателем компании «Плавыч» Владимиром Емелиным читайте на сайте altapress.ru на следующей неделе.

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