Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Алтайские продукты

Алтайский завод увеличил производство «функционального» сыра с пантами марала

В 2020 году «Алтайский маслосырзавод» нарастил производство сыра с добавлением экстракта пантов марала. По словам Ольги Воронковой, гендиректора предприятия, этот продукт на складе не залеживается и сразу же идет в продажу.

"Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции.
"Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции.
Олег Богданов, altapress.ru

Новый для себя сорт сыра на заводе полностью освоили еще осенью прошлого года. И в течение всего этого времени постепенно наращивали его производство.

Для выпуска сыра «Белый марал» ничего перестраивать не пришлось: завод только закупил дополнительное оборудование для отваривания пантов.

Полученный экстракт потом добавляется в сыродельную ванну, объяснила Ольга Волонкова. По ее словам, подобный сыр можно вполне считать функциональным.

Срок созревания — от 60 суток и больше.

Как обстоят дела с сырьем

С поставками пантов у завода проблем нет — у Воронковых есть свое мараловодческое хозяйство «Гея», которое в 2020 году было признано одним из лучших в стране.

А вот с молоком периодически возникают проблемы. По словам директора маслосырзавода, качественного и пригодного для производства сыра молока становится все меньше.

&quot;Алтайский маслосырзавод&quot; запустили после реконструкции
«Алтайский маслосырзавод» запустили после реконструкции
Олег Богданов

В 2017 году на предприятии завершили модернизацию, увеличив мощности по переработки до 80 тонн в сутки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость