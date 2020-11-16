Алтайский завод увеличил производство «функционального» сыра с пантами марала

В 2020 году «Алтайский маслосырзавод» нарастил производство сыра с добавлением экстракта пантов марала. По словам Ольги Воронковой, гендиректора предприятия, этот продукт на складе не залеживается и сразу же идет в продажу.

Новый для себя сорт сыра на заводе полностью освоили еще осенью прошлого года. И в течение всего этого времени постепенно наращивали его производство.

Для выпуска сыра «Белый марал» ничего перестраивать не пришлось: завод только закупил дополнительное оборудование для отваривания пантов.

Полученный экстракт потом добавляется в сыродельную ванну, объяснила Ольга Волонкова. По ее словам, подобный сыр можно вполне считать функциональным.

Срок созревания — от 60 суток и больше.

Как обстоят дела с сырьем

С поставками пантов у завода проблем нет — у Воронковых есть свое мараловодческое хозяйство «Гея», которое в 2020 году было признано одним из лучших в стране.

А вот с молоком периодически возникают проблемы. По словам директора маслосырзавода, качественного и пригодного для производства сыра молока становится все меньше.

«Алтайский маслосырзавод» запустили после реконструкции Олег Богданов

В 2017 году на предприятии завершили модернизацию, увеличив мощности по переработки до 80 тонн в сутки.