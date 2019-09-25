Алтайское предприятие получило престижное право поставлять продукцию в Китай

«Черемновсикй сахарный завод», входящий в группу «Доминант», включен в список аккредитованных предприятий, которые имеют право поставлять свекловичный жом в Китай. Перечень компаний таможенная служба КНР опубликовала на днях.

В списке оказалось 21 предприятие, большая часть которых — из европейской части страны.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, открытию рынка предшествовала многолетняя работа. 5 июня в Кремле был подписан протокол между ведомством и китайским Главным таможенным управлением о фитосанитарных требованиях к экспортируемому свекловичному жому.

Поставки продукции из России в КНР возможен только с зарегистрированных китайской стороной предприятий-производителей.

Эксперты отмечают: наибольшие шансы наладить работу с Китаем имеет как раз «Черемновский сахарный завод» в силу своего географического расположения.

«Логистика очень дорогая. По железной дороге, вероятно, жом удастся поставлять из Алтайского края, возможно, также с определенных предприятий Поволжья. Однако основные производители гранулированного жома расположены в европейской части страны, и для них затраты на транспортировку железнодорожным транспортом будут крайне высоки», — рассказал «Агроинвестору» Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«Черемновский сахарный завод» уже имел опыт экспортных поставок свекловичного жома. В 2015 году предприятие отгрузило 8 тыс. тонн данной продукции в Латвию.