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Алтайские продукты

Барнаульский завод «Плавыч» презентовал моцареллу для пиццерий

Завод плавленых сыров «Плавыч» запустил производство порционного сыра моцарелла в нескольких вариантах — для ресторанов и рядовых покупателей. Новый продукт предприятие представило на проходящей в Москве выставке «Продэкспо».

Моцарелла "Милково" (Россия, Ижевск). Магазин: "Бахетле".
Моцарелла "Милково" (Россия, Ижевск). Магазин: "Бахетле".

Дмитрий Прасолов,
коммерческий директор завода «Плавыч»:

Расширение ассортимента завода обусловлено растущими потребностями рынка. Наши мягкие творожные сыры уже пользуются спросом у рестораторов. Сегодня мы презентуем моцареллу для пиццы для профессионального использования в формате килограммового батона. Для домашней кухни предлагаем вес поменьше — 250 граммов и порционные брикеты по 70 граммов.

Ранее собственник завода Владимир Емелин в интервью altapress.ru анонсировал запуск в начале 2019 года целой серии новинок, в том числе творожного сыра в тюбиках.

В феврале оборудование для его производства должно поступить на предприятие. Начать выпуск продуктов «для космонавтов» «Плавыч» намерен в марте.

Помимо «Плавыча» на «Продэкспо» свои сыры представили «Киприно», «Усть-Калманский маслосырзавод», «Салаирский маслосырзавод», «Алтайская буренка» и «Рикон».

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