Барнаульский завод «Плавыч» презентовал моцареллу для пиццерий

Расширение ассортимента завода обусловлено растущими потребностями рынка. Наши мягкие творожные сыры уже пользуются спросом у рестораторов. Сегодня мы презентуем моцареллу для пиццы для профессионального использования в формате килограммового батона. Для домашней кухни предлагаем вес поменьше — 250 граммов и порционные брикеты по 70 граммов.