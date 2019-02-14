Барнаульский завод «Плавыч» презентовал моцареллу для пиццерий

Дмитрий Прасолов,
коммерческий директор завода «Плавыч»:
Расширение ассортимента завода обусловлено растущими потребностями рынка. Наши мягкие творожные сыры уже пользуются спросом у рестораторов. Сегодня мы презентуем моцареллу для пиццы для профессионального использования в формате килограммового батона. Для домашней кухни предлагаем вес поменьше — 250 граммов и порционные брикеты по 70 граммов.
Ранее собственник завода Владимир Емелин в интервью altapress.ru анонсировал запуск в начале 2019 года целой серии новинок, в том числе творожного сыра в тюбиках.
В феврале оборудование для его производства должно поступить на предприятие. Начать выпуск продуктов «для космонавтов» «Плавыч» намерен в марте.
Помимо «Плавыча» на «Продэкспо» свои сыры представили «Киприно», «Усть-Калманский маслосырзавод», «Салаирский маслосырзавод», «Алтайская буренка» и «Рикон».