Алтайские продукты

Бийский производитель полуфабрикатов начал выращивать на Алтае заморскую брокколи

Сегодня, 16:36.
Экономика

Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ", специализирующийся на производстве полуфабрикатов, реализовал в 2017 году необычный для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех экзотических для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Как сообщил директор пищекомбината Олег Сергеев, полученный урожай уже собран, заморожен и отправлен на хранение.       

Брокколи.
Брокколи. Фото : adme.ru.

По его словам, результаты эксперимента получились неоднозначными. Условия нынешнего лета оказались не совсем подходящими для стручковой фасоли, собрать ее практически не удалось. Зато урожай брокколи и цветной капусты оказался вполне приемлемым.

Олег Сергеев
директор бийской компании "Меленка-ОСТ":

— На сегодняшний день у нас два основных направления производства. Одно — полуфабрикаты, второе — замороженные грибы и овощи. В период летнего сезона мы закупаем эту продукцию. В этом году попробовали вырастить свой урожай. Дело в том, что фасоль, брокколи и цветная капуста у нас в основном импортные. Раньше поставки шли из Европейского союза, сейчас в основном из Китая и Сербии. 

Сейчас бийская компания просчитывает дальнейшие перспективы данного проекта. Продолжат его или нет, будет зависеть от того, насколько окажутся востребованными алтайские брокколи и цветная капуста. По словам директора "Меленки", реализация продукции постепенно идет, есть уже повторные заказы.

Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Как производят пельмени.

"Меленка-ОСТ" является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае. По словам Олега Сергеева, несмотря на то, что в данном сегменте проявляются явные признаки стагнации, объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 8-10% в год. В ассортименте пищекомбината более 80 наименований.  

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