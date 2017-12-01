Бийский производитель полуфабрикатов начал выращивать на Алтае заморскую брокколи

По его словам, результаты эксперимента получились неоднозначными. Условия нынешнего лета оказались не совсем подходящими для стручковой фасоли, собрать ее практически не удалось. Зато урожай брокколи и цветной капусты оказался вполне приемлемым.

Олег Сергеев

директор бийской компании "Меленка-ОСТ":

— На сегодняшний день у нас два основных направления производства. Одно — полуфабрикаты, второе — замороженные грибы и овощи. В период летнего сезона мы закупаем эту продукцию. В этом году попробовали вырастить свой урожай. Дело в том, что фасоль, брокколи и цветная капуста у нас в основном импортные. Раньше поставки шли из Европейского союза, сейчас в основном из Китая и Сербии.

Сейчас бийская компания просчитывает дальнейшие перспективы данного проекта. Продолжат его или нет, будет зависеть от того, насколько окажутся востребованными алтайские брокколи и цветная капуста. По словам директора "Меленки", реализация продукции постепенно идет, есть уже повторные заказы.

"Меленка-ОСТ" является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае. По словам Олега Сергеева, несмотря на то, что в данном сегменте проявляются явные признаки стагнации, объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 8-10% в год. В ассортименте пищекомбината более 80 наименований.