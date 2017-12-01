Бийский производитель полуфабрикатов начал выращивать на Алтае заморскую брокколи

Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ", специализирующийся на производстве полуфабрикатов, реализовал в 2017 году необычный для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех экзотических для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Как сообщил директор пищекомбината Олег Сергеев, полученный урожай уже собран, заморожен и отправлен на хранение.
По его словам, результаты эксперимента получились неоднозначными. Условия нынешнего лета оказались не совсем подходящими для стручковой фасоли, собрать ее практически не удалось. Зато урожай брокколи и цветной капусты оказался вполне приемлемым.
Олег Сергеев
директор бийской компании "Меленка-ОСТ":
— На сегодняшний день у нас два основных направления производства. Одно — полуфабрикаты, второе — замороженные грибы и овощи. В период летнего сезона мы закупаем эту продукцию. В этом году попробовали вырастить свой урожай. Дело в том, что фасоль, брокколи и цветная капуста у нас в основном импортные. Раньше поставки шли из Европейского союза, сейчас в основном из Китая и Сербии.
Сейчас бийская компания просчитывает дальнейшие перспективы данного проекта. Продолжат его или нет, будет зависеть от того, насколько окажутся востребованными алтайские брокколи и цветная капуста. По словам директора "Меленки", реализация продукции постепенно идет, есть уже повторные заказы.
"Меленка-ОСТ" является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае. По словам Олега Сергеева, несмотря на то, что в данном сегменте проявляются явные признаки стагнации, объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 8-10% в год. В ассортименте пищекомбината более 80 наименований.
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